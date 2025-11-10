美国务院官员：打击北韩网络犯罪是当务之急

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：当地时间12日，美国国务院官员表示，去年北韩窃取的加密资产价值高达3万亿韩元，其非法网络活动已成为威胁美国及盟友安全的最棘手问题。美国国务院副助理国务卿乔纳森·弗里茨当天在美国纽约外媒中心举行发布会时表示，北韩非法网络活动是美国亟需解决的首要课题，这涉及保护面临重大国家安全挑战的美国公民和企业。当天发布会是在多边制裁监测组（MSMT）向联合国成员国说明《北韩违反联合国制裁的非法网络活动报告》之前举行的。多边制裁监测组是由韩国、美国、日本等11个国家参与的多国机构，旨在监督联合国安理会对北制裁措施的履行情况。根据监测组去年10月发布的报告，2024年1月至2025年9月，北韩窃取了价值28.4亿美元的加密资产；其中仅2025年1月至9月的窃取规模便高达约16.5亿美元。弗里茨表示，北韩网络活动分子和IT从业者持续展开恶意活动，自2025年10月报告发布以来，截至同年年底，窃取总额已突破20亿美元。弗里茨指出，北韩IT从业者盗用他人身份就业后所获报酬，以及所窃取的加密资产均被用于非法的核武器和弹道导弹开发项目。弗里茨强调，美国总统特朗普多次表明愿同北韩领导人金正恩对话，和平解决问题是缓解韩半岛紧张局势的最佳方法；但美国不会对北韩针对美国企业、公民及盟友公民、以赚取美元为目标的跨国犯罪计划坐视不理。另外，弗里茨在回答关于美北沟通情况的问题时表示，目前尚无可进一步公开的内容，特朗普总统已表明对话意愿，选择在于北韩。北韩常驻联合国代表团当天发表声明称，多边制裁监测组及其活动均为非法行为。对此，弗里茨表示，北韩阅读报告且反应激烈，是一个很好的信号，且北韩并未对报告内容进行否认。