韩国文化商品销售额创新高 拟亮相米兰冬奥会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在“K-文化”人气的带动下，去年韩国国立博物馆相关的文化商品销售额创历年最高纪录。韩国国立博物馆文化财团13日透露，去年博物馆的文化商品品牌“MU:DS”全年销售额较前年（212.84亿韩元）增长1.9倍，达413.37亿韩元。“MU:DS”是以国立中央博物馆及其所属地区博物馆馆藏为基础开发的文化商品品牌，名称由“博物馆（Museum）”与“商品（Goods）”组合而成。该品牌销售额去年10月首次突破300亿韩元，时隔两个月的12月再次突破400亿韩元，连创最高记录。随着文化商品热销带动公众对博物馆的关注，去年国立中央博物馆参观人数首次突破650万人次。从去年“MU:DS”的销售渠道来看，线下商品销售额约为233.91亿韩元，占比过半（56.6%）；在线销售额约为121.87亿韩元。从购买人群来看，30至40多岁消费者居多。国立博物馆文化财团相关人士表示，自2021年至今，已与11家企业在产品开发等方面展开合作，去年合作企业实现的销售额约占总销售额的24.6%。该财团近期正积极开拓海外市场。在美国华盛顿的美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆举行的“李健熙收藏品展览会”上，所有“MU:DS”品牌商品在开幕一周内便销售一空。财团有关人士表示，计划加强与海外博物馆的合作，并结合2026米兰-科尔蒂纳冬奥会等重大国际活动，继续拓展全球业务。为纪念韩国与法国建交140周年，韩国计划与法国文化部下属的巴黎大皇宫（Grand Palais）合作推出联名产品。