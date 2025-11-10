日媒：美国“新孤立主义”成为韩日两国共同议题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩国总统李在明与日本首相高市早苗13日于日本奈良县举行峰会之际，日本媒体指出，韩日两国政府的最大共同议题为美国的“新孤立主义”。日本媒体《产经新闻》当天报道称，在两国首脑举行会谈之前，高市早苗首相的最大目标是：“在特朗普政府明确将重心放在以美洲大陆为中心的西半球、东亚安全环境不确定加剧的情况下，加强日韩关系。”该报将特朗普政府去年12月公布的《国家安全战略》（NSS）列为美国“新孤立主义”的典型事例，并指出，对于直接受到中国、俄罗斯、北韩威胁的韩国和日本而言，让美国与东亚保持紧密联系关乎国家安全。报道还强调，此次韩日首脑会谈可能成为李在明加强与日本和中国关系、推行务实外交的重大节点。报道指出，李在明在此次首脑会谈中如何应对中日矛盾和韩中日三国经济问题备受瞩目，并提到中国国家主席习近平5日与李在明进行首脑会谈时表示，“应当坚定站在历史正确一边，作出正确战略选择”。《读卖新闻》则表示，此次韩日首脑会谈将讨论如何应对中国、北韩和特朗普政府等议题，并指出，此次是两国首脑恢复穿梭外交后，日本地方政府首次单独迎接韩国总统到访。此前，两国首脑以去年10月30日在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议为契机举行会晤，确认了推行穿梭外交的意志。