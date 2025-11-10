首尔市公交车工会13日起启动全面罢工

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：首尔市公交车工会自13日首班车开始启动无限期全面罢工。全国汽车劳动组合联盟首尔市公交车劳动组合与资方——首尔市公交车运输事业组合当天凌晨1时30分许宣布，双方就工资和团体协议的谈判宣告破裂。此前，劳资双方于12日下午3时左右在永登浦区首尔地方劳动委员会举行了有关工资和团体协议的特别调解委员会协调会议。然而，经过超过10个小时的马拉松式谈判，双方仍未能达成协议，于是工会决定按计划于当天凌晨4点开始掀起总罢工。劳资双方在最低工资问题上始终未能达成共识。首先，资方提议引入新的工资制度，根据最高法院的裁决，将奖金纳入基本工资。资方还提出了总计10.3%的加薪方案。然而，工会要求在不改革工资体系的情况下，将工资上调3%，同时将退休年龄延长至65周岁，并要求消除薪酬待遇差异。资方则反驳称，若按工会提议将工资上调3%，并将奖金计入最低工资标准，则实际工资涨幅将达到约20%，这一要求不合理。首尔市公交车劳动组合委员长朴点坤（音）在谈判破裂后会见记者时表示，首尔市政府和公交车运输事业组合缺乏诚意，因此决定举行罢工。他还表示，罢工结束时间尚未确定。资方首尔市公交车运输事业组合理事长金正焕（音）表示，已提出较其他地方自治体更为优厚的条件，但谈判仍告破裂，令人遗憾，希望劳方尽快重返工作岗位，最大限度减少市民不便。分析认为，尽管劳资双方尚未确定进一步谈判的日程，但预计将继续进行幕后接触。首尔共有64家公交车公司，运营394条线路、共7382辆公交车。由于这64家公司均为工会成员，罢工将导致上下班高峰期的交通混乱。首尔市政府为缓解上下班高峰期的交通拥堵，当天凌晨4时首班车开始实施紧急运输措施，并投入替代交通工具。地铁方面已将上下班高峰时间定为上午7点至10点，下午6点至9点，各延长1小时，并增加班次。末班车时间延长至第二天凌晨2点，共增加172个班次。首尔市交通室室长吕章权表示，将调动所有可用的交通资源，最大限度减少市民不便，并呼吁公交车工会考虑通勤市民的困难，尽快重返岗位。