韩国去年销毁2.8万亿韩元残损纸币 绕地球一周有余

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据统计，去年近3万亿韩元的纸币因残缺或污损而被销毁。韩国银行（央行）表示，2025年一年因残损而销毁的纸币共计3.6401亿张，金额达2.8404万亿韩元。如果将纸币相连，总长度可达4.4043万公里，绕地球一周仍有余。与2024年的4.7489亿张（3.3761万亿韩元）相比，销毁纸币数量减少1.1088亿张，减幅为23.3%。销毁纸币总数为2.9518亿张，总价值达2.8286万亿韩元。按面额划分，1万韩元纸币数量最多，占49.3%，达1.4549亿张；其次是1千韩元纸币，为1.0399亿张（35.2%）；5万韩元纸币为2314万张（7.8%）；5千韩元纸币为2257万张（7.6%）。与2024年销毁的3.7336亿张纸币相比，销毁数量减少7817万张，减幅为20.9%。然而，纸币普遍存在的残损问题依然存在。央行将继续推行“清洁用钞”行动，以降低销毁残损纸币的费用。残缺和污损纸币的兑换金额根据票面剩余面积和可辨识程度而有所不同。若纸币的剩余面积超过原来的四分之三，则按原面额全额兑换；若纸币剩余面积在原来的五分之二以上、不足四分之三，可按面额的50%兑换；若剩余的纸币不足五分之二或难以辨识，则无法兑换。央行表示，若能保持纸币清洁使用，每年可减少货币制造成本，今后将继续开展相关宣传。