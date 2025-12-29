韩国国民力量党决定开除前党首韩东勋党籍

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国在野党国民力量党伦理委员会决定对前党首韩东勋作出开除党籍处分，该决定与“党员留言板”事件有关。国民力量党伦理委员会于14日凌晨通过媒体宣布了这一决定。伦理委员会在决定书中指出，6名发帖者共使用了2个特定IP地址。韩东勋本人也公开承认，事后才得知家人曾发帖，因此可以认定相关帖子系其家人所写。伦理委员会还表示，在对党务监察委员会提交的帖子进行彻底调查、分析和判断后，确认存在严重违反党章、党规及伦理规范的事实。相关行为具有明显的组织性倾向，其程度已远超一时冲动、单纯个别性的诽谤、中伤和恶意造谣。伦理委员会认定韩东勋违反了《党章》、《党规》及《伦理委员会规定》第20条第1和第2项、《伦理规则》第4条、第5条、第6条，决定给予除名处分。党务监察委员长李镐善于上月30日向伦理委员会提交调查结果，认定韩东勋对“党员留言板”事件的管理负有责任，时隔15天伦理委员会对韩东勋作出了开除党籍的处分。伦理委员会此次除名决定将加剧党内混乱。前最高委员金钟赫通过 SNS 表示，将采取必要和适当的应对措施。他还表示，黎明前最黑暗，但黎明终将到来。此前，国民力量党党员留言板上曾出现以前党首韩东勋家族名义发布的1000多条帖文，相关内容集中批判亲尹锡悦派系议员及有关媒体报道。