美国议员积极支持 Coupang 指责韩国歧视科技公司

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国国会议员主张，韩国政府对 Coupang 等美国科技企业进行了不正当歧视。美国众议院筹款委员会贸易小组委员会主席阿德里安・史密斯（共和党，内布拉斯加州）当地时间13日在听证会上表示，他认为韩国仍在持续推进针对美国公司的立法行动。史密斯表示，韩国在去年11月与美国联合发布的有关韩美首脑会谈结果的《联合情况说明资料》中，曾承诺不歧视美国公司，并避免让美国企业面临不必要的数字贸易壁垒，但韩国却违背了这一承诺。史密斯还表示，韩国监管部门似乎在攻击美国的技术巨头，对 Coupang 采取歧视性监管措施就是一个例子。美国在野党民主党也对韩国的数字监管动向及对 Coupang 的调查表示担忧。众议院议员苏珊·德尔贝恩（民主党，华盛顿）也提到了与韩国的贸易协议。她表示，我了解到韩国监管部门违反了对 Coupang 等企业作出的承诺。德尔贝恩指出，特朗普政府签署的贸易协议缺乏强制执行的机制，并强调有必要在国会的主导下制定数字贸易规范，以保护隐私、支持创新，并保护在海外活动的美国企业权益。当天的听证会以“对美国企业产生负面影响的他国数字监管”为主题展开。会议召开之际，韩国通商交涉本部长吕翰九正在访问美国，以应对美国政府和政界人士对韩国数字监管动向的担忧。