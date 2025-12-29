韩国去年就业人数增加19.3万人 青年就业人数下滑

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国就业人数增幅连续两年保持在10万人级别。韩国国家数据处14日发布的《2025年12月及年度就业趋势》显示，去年全年韩国就业人数为2876.9万人，同比增加19.3万人。受新冠疫情影响，2020年就业人数从2019年的30.1万人减少至21.8万人，但2021年回升至36.9万人。2022年，就业人数增至81.6万人，创下2000年（88.2万人）以来的最高纪录，但此后呈下降趋势。2023年减少至32.7万人，2024年进一步减少至15.9万人。按行业划分，建筑业和制造业分别减少12.5万人和7.3万人，农林渔业减少10.7万人。卫生和社会福利服务业（+23.7万人）、专业科学和技术服务业（+5.4万人）、金融和保险业（+4.4万人）的就业人数有所增加。按年龄划分，20至29岁人群就业人数减少17万人，40至49岁减少5万人，50至59岁减少2.6万人。此外，60岁及以上增加34.5万人，30至39岁增加10.2万人。15岁及以上就业率为62.9%，同比上升0.2个百分点。上月，15岁及以上就业人数为2820.9万人，同比增加16.8万人。按行业划分，制造业和建筑业就业人数持续减少。建筑业就业人数减少6.3万人，连续20个月减少；制造业也减少6.3万人，连续18个月减少；农林渔业减少11.7万人。但保健业和社会福利服务业（+22万人）、运输和仓储业（+7.2万人）、艺术体育和休闲服务业（+5.5万人）等方面有所增加。按年龄划分，60岁及以上人群就业人数增加24.1万人，30至39岁增加8.3万人；20至29岁减少14万人，40至49岁减少3.3万人。15岁及以上人口就业率为61.5%，同比上升0.1%。此外，上月失业率为4.1%，同比上升0.3个百分点；上月非经济活动人口为1644.8万人，同比减少4.9万人。