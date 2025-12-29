韩日首脑会谈曾商讨 CPTPP 日本称水产品问题应“基于科学”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据报道，韩国总统李在明和日本首相高市早苗在首脑会谈上还讨论了韩国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）相关议题。据《日本经济新闻》和路透社等媒体14日报道，日本内阁官房副长官佐藤文俊在韩日首脑会谈后表示，双方讨论了各种合作方向，其中也包括 CPTPP。据报道，高市早苗就韩国禁止进口福岛水产品一事表示，希望两国在基于科学依据的前提下就此进行充分沟通。此前，李在明在会谈之前接受 NHK 采访时表示，日本水产品进口问题很有可能成为重要议题。他还表示，为争取日本对韩国加入 CPTPP 的支持，该议题同样十分重要。李在明还表示，由于涉及韩国国民的情感与信任问题，相关议题短期内难以解决，需要从长计议。然而，两国领导人在前一天会谈后发表的联合声明中，并未直接提及韩国加入 CPTPP 和日本水产品问题。CPTPP 是由亚太地区国家建立的多边自由贸易协定（FTA），于2018年启动。包括去年12月加入的英国在内，目前成员国有日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、墨西哥、智利、马来西亚、越南、新加坡等共12个国家。随着以世界贸易组织（WTO）为代表的自由贸易秩序减弱，CPTPP 作为一种替代方案备受关注，韩国也在考虑加入。申请国进入加入谈判必须获得所有成员国的同意。