外媒重点报道：尹锡悦被检方求处死刑

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩国内乱特检组请求法院判处前总统尹锡悦法定最高刑——死刑后，《纽约时报》《卫报》和美联社等主要外媒纷纷对此予以重点报道。《纽约时报》当地时间13日在头版刊登了来自首尔的长篇报道，详细介绍了内乱特检赵垠奭请求法院对尹锡悦判处死刑的有关情况，并介绍了案件的背景和意义。《纽约时报》在报道中评价称，尹锡悦宣布紧急戒严，是自上世纪80年代韩国实现民主化以来首次发生此类事件，并由此引发了韩国近几十年来最严重的政治危机。报道称，最后一位因内乱罪被起诉的总统是独裁者全斗焕。全斗焕卸任后被捕，因在1979年发动军事叛乱，并于次年镇压民主化运动、屠杀示威者而被判处死刑。然而，后来死刑被减为无期徒刑，并在两年后获得总统特赦获释。《纽约时报》还报道称，韩国实际上是废除死刑的国家，自1997年以来从未执行过死刑。美联社也紧急报道了特检组对内乱主谋尹锡悦求处死刑的消息，并报道了特检组的最终辩论和尹锡悦的最后陈述。报告称，尹锡悦是自全斗焕1996年被判处死刑以来，首位面临死刑判决风险的韩国总统。这是韩国40多年来首次发布紧急戒严令，军队包围国会并闯入选举管理委员会。这一事件重新唤起人们对上世纪七八十年代独裁政权的创伤和记忆。英国《卫报》也在首页发布了尹锡悦被求处死刑的报道，强调这是约30年来韩国总统首次因内乱罪受审。不仅西方国家，中国和阿拉伯媒体也对尹锡悦的审判表现出了关注。阿拉伯媒体半岛电视台报道了内乱特检赵垠奭在最终陈述中指出，此次内乱的最大受害者是国民。中国国家英文日报《中国日报》也在社交媒体上发布了相关消息。