日媒：日韩首脑会谈聚焦经济安全合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：日本媒体报道了前一天韩国总统李在明和日本首相高市早苗的会谈结果，大体上强调了在供应链等经济安全领域的谈判成果。日本报刊14日以“日韩经济安全磋商协议”（《读卖新闻》）、“日韩经济安全讨论共识”（《朝日新闻》）、“经济安全强化共识”（《每日新闻》）等经济安全领域主题为标题，报道了首脑会谈结果。高市早苗在会谈结束后的联合新闻发布会上表示，双方同意在经济安全领域开展战略合作，以实现互利共赢，并与相关部门进行磋商。她还表示，与李在明就供应链合作进行了深入讨论。《产经新闻》表示，两国推进经济安全合作似乎考虑到了中国加强两用物项出口管制的背景。《读卖新闻》也报道了日方加强经济安全合作的意图，目的是在中国加大经济压力的情况下与韩国开展合作。《朝日新闻》分析称，高市早苗首相意图在日中关系持续恶化之际，向国内外展现与韩国的牢固关系。《朝日新闻》预计，李在明对11月22日竹岛日（日本称独岛为“竹岛”）的应对将是其实用外交面临考验的一天。报道称，日本政府人士普遍认为不会派遣部长级官员参加竹岛日纪念活动。《读卖新闻》表示，韩方担心竹岛日活动之前再次引发两国矛盾，李在明提出妥善管理不便和不利因素，共同迈向更美好的未来，似乎在呼吁双方应采取谨慎态度。