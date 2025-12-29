世卫组织呼吁对含糖饮料和酒类加征“健康税”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：世界卫生组织（WHO，简称“世卫组织”）认为，由于对含糖饮料和酒类征收的税负不足，相关产品价格相对低廉，因此呼吁各国对这些商品征收“健康税”。世卫组织秘书长谭德塞当地时间13日发表声明称，健康税是增进健康与预防疾病的最有效手段之一。通过提高对香烟、含糖饮料和酒类等产品的税收，政府可以减少有害消费，并确保为提供卫生服务所需的资金。他表示，对含糖饮料和酒类加征健康税，有助于帮助因基金耗尽而陷入困境的发展中国家的保健系统。世卫组织根据“3 by 35”计划，呼吁各国通过提高税收等方式，上调烟草、酒类和含糖饮料的价格。世卫组织认为，在大多数国家，烟草、酒类和含糖饮料税率长期维持不变，是导致肥胖、糖尿病、心脏病和癌症发病率上升的重要原因之一。根据世卫组织的一份报告，至少有116个国家对碳酸饮料征收税金，但100%果汁、甜牛奶、速溶咖啡等含糖量高的饮品被排除在征税对象之外。世卫组织警告称，对含糖饮料和酒类征收健康税并非易事，这在政治上可能不会受到欢迎，也可能会遭到资金雄厚的产业界的强烈反对。不过，世卫组织列举了菲律宾、英国、立陶宛等国家的成功案例，并指出，只要执行得当，健康税在保健问题上可以成为强有力的工具。