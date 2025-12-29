首尔市公交车劳资双方达成协议 15日凌晨恢复运行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：首尔市公交工会罢工进入第二天之际，劳资双方就工资及集体劳动合同谈判戏剧性达成协议。14日晚11时50分许，首尔市公交车工会与首尔市公交车运输商业协会就工资和集体劳动合同调整方案达成最终协议。双方于14日下午3时出席在首尔地方劳动委员会召开的第二次协调会议，经长达9个小时的谈判，劳资双方决定接受公益委员会提出的最终调整方案。根据双方协议，工资上调2.9%。这远远高于第一次协调会议提出的0.5%，与工会要求的3.0%几乎持平。双方还就分阶段推迟退休年龄达成一致。退休年龄将首先于今年7月从现行的63岁推迟至64岁，2027年7月再次推迟至65岁。另外，双方还决定组建劳资政三方工作组，深入探讨工会要求废除的首尔市公交运行情况评估制度。随着双方谈判顺利结束，工会取消自13日起展开的大罢工，首尔市公交车于15日凌晨4时起恢复运行。首尔市解除紧急运输对策机制，恢复公共交通正常运行。地铁和各自治区摆渡车的延长运行也宣告结束。首尔市公交车工会委员长朴点坤（音）就罢工为市民造成的不便表示歉意。首尔市公交车运输商业协会理事长金正焕（音）表示继续推动市内公交车的发展。首尔市长吴世勋就罢工造成的不便向市民道歉，并对劳资双方的决定表示欢迎。