韩元再现贬值趋势 韩央行维持基准利率2.5%不变

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：15日，韩国银行（央行）金融货币委员会召开货币政策方向会议，决定将基准利率维持在2.5%不变。分析认为，年初韩元对美元汇率再次攀升至1美元兑换1500韩元水平，央行担忧一旦下调利率，可能会令韩元进一步贬值。此外，尽管韩元走弱导致进口物价上涨，总体物价上涨幅度超出年2%的管理目标；但首尔房价在政府出台一系列管控措施后仍持续走高，令央行无法降息。央行于2024年10月降息0.25个百分点，宣告货币政策转向宽松；2024年11月央行再次降息，成为金融危机结束以来的首次“二连降”。去年上半年，央行预计韩国经济增速将在内需低迷、美国关税的影响下停留在0%至1%之间，于是在2月、5月两次降息，维持了宽松的货币政策基调。然而进入下半年，情况发生转变，央行于去年7月、8月、10月、11月接连维持基准利率不变。这意味着在从去年7月10日到下次会议（2月26日）的约7个月间，基准利率始终维持在2.5%的水平上。波动剧烈的韩元对美元汇率是央行停止降息的主要原因之一。理论上，对于非国际储备货币韩元而言，若基准利率大幅低于美国（3.50%-3.75%），境外资金很有可能为追求更高的收益率而逃离韩国，引发韩元贬值。本月14日，首尔外汇市场上韩元对美元汇率的日间交易收盘价（以下午3时30分为准）报1美元兑换1477.5韩元，较前一交易日下跌3.8韩元。去年底韩国外汇部门对市场进行口头干预后，韩元对美元汇率从1美元兑换1480韩元升至1440韩元左右。然而进入新年，韩国居民的海外股票投资恢复增长，叠加境外投资者抛售韩国股票，致使韩元对美元汇率连续10个交易日下跌，再次接近1500韩元。美国财长贝森特进行口头干预后，当天凌晨韩元对美元汇率再次升至1460韩元左右。专家指出，在此情况下，央行降息只会刺激韩元贬值。此外，受汇率影响，消费者物价也呈现涨势，促使央行作出维持利率不变的决定。去年12月消费者物价指数同比上涨2.3%，涨幅继9月（2.1%）、10月(2.4%)、11月(2.4%)之后，连续第四个月大于2%。其中石油类（6.1%）、进口牛肉（8.0%）受汇率影响较大，涨幅尤为明显。