美国公布半导体关税措施 韩通商本部长推迟回国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：当地时间14日，美国总统特朗普签署公告，宣布对特定半导体征收关税。原定于当天返回韩国的产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九决定推迟回国，以确认该措施会否对韩国企业造成影响。吕翰九当天在华盛顿联合车站与媒体见面时就相关问题表示，特朗普公布了关于半导体和关键矿产的新行政令，因此将在华盛顿多停留一天，以了解具体情况。吕翰九原定于当天前往纽约，并乘坐当晚的航班回国。吕翰九表示，目前产业通商资源部正与业界合作，细致分析公告及行政令对韩国企业的影响，因此尚无法作出评论。吕翰九还表示，将在美国多停留一天，以确认相关措施对韩国的影响，以及是否有必要与美方相关人士会晤。根据特朗普当天签署的公告，对进口至美国后再向其他国家出口的半导体征收25%关税。先前，美国商务部提交了关于进口半导体对美国国家安全影响的第232条款调查报告。白宫在事实清单中指出，为引导厂商尽快在美国国内生产，特朗普有可能对半导体及衍生品征收更广泛的关税，并推出相应的关税抵消机制。特朗普还签署了一份关于关键矿产的公告。根据公告，为推动关键矿产进口活动朝符合美国国家安全的方向展开，美国将启动与贸易伙伴的谈判；根据谈判结果，或研究针对特定关键矿产设定最低进口价格的方案。