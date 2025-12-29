青瓦台：民间向北韩投放无人机违反法律和《停战协定》

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：青瓦台就北韩声称韩国投放无人机一事表示，经调查，此举非军方和政府所为；民间投放无人机或违反现行法律和《停战协定》。青瓦台国家安保室室长魏圣洛14日在日本大阪媒体中心举行发布会时就相关提问表示，这件事无法草草了结，若存在违法部分，必须予以处罚。魏圣洛强调，有乐观意见认为，该事件或成为改善南北关系的契机。但从政府实务角度来看，目前尚未考虑到这一步。魏圣洛指出，在此问题上，不能只考虑南北对话这一切入点，还须兼顾法律体系、《停战协定》、南北关系等各项因素。魏圣洛表示，北韩也曾向韩国投放无人机，有些坠落在青瓦台附近，有些坠落在龙山。这种行为同样违反《停战协定》。韩方将秉持公平对等的立场，既作出必要应对，也展开必要交流。魏圣洛强调，在处理外交和安全事务时，必须冷静沉稳、保持分寸。尽管从个人立场上来讲，也许会产生乐观看法，对形势作出有利于韩方的解读。但在涉及北韩的问题上，政府必须冷静审慎地予以应对。最近外界有意见称，南北可就近期的无人机事件展开共同调查，并以此为契机推动关系的改善。魏圣洛的发言被解读为对这类意见持谨慎态度。北韩劳动党副部长金与正不久前发表谈话，称韩国统一部官员认为这次事件“有可能缓解南北紧张、推动南北沟通”，纯属“痴心妄想”。魏圣洛强调，政府将继续推动缓解紧张、建立互信、重启对话，为此更有必要保持冷静、沉稳。