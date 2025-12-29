国民力量党伦理委表决通过对前党首韩东勋的开除党籍处分

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：国民力量党伦理委员会深夜召开会议，表决通过对前党首韩东勋的开除党籍处分。该党伦理委员会于14日凌晨表决通过了对韩东勋的开除党籍处分。此前，韩东勋家属在党员论坛上发帖批评前总统尹锡悦及党务工作人员，引发了争议。此次处分是对该事件的追责。伦理委员会表示，韩东勋家属承认撰写贴文，相关行为违反了党章党规。伦理委员会认为，该贴文已超出个人层面的指责、诽谤和中伤，是一次有组织的行为。贴文攻击总统和党领导层、挑起矛盾，破坏了国民对党的支持和信任，属于极其严重的害党行为。根据国民力量党党章党规，开除党籍是最高处分。韩东勋前往国会，大力驳斥伦理委员会的决定。韩东勋称，党首张东赫意图对阻止戒严的自己进行政治清算，伦理委员会的这一决定无异于“又一次戒严”，将同国民、党员一道“阻止这次戒严”。该党20多名少壮派议员也表示，该决定与党的团结宗旨背道而驰，希望最高委员会重新考虑。张东赫表示，应给予韩东勋解释的机会，重审期结束前不会对开除党籍处分进行表决。国民力量党在上午举行的议员大会上就开除韩东勋党籍问题听取党内意见。共同民主党批评称，国民力量党处罚赞成解除戒严的前党首，显示出张东赫的道歉毫无诚意。改革新党指出，开除党籍处分过于严苛，但也指出，韩东勋将此定性为“政治报复”的说法，属于“自我膨胀”。有意见担忧，距离地方选举仅剩4个多月，前现任两名党首却爆发正面冲突，恐令国民力量党陷入极端的分裂局面。