欧洲多国敦促公民离开伊朗 韩国政府密切关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着伊朗流血事态持续、美国或采取打击行动，韩国政府密切关注当地情况，并评估侨胞安全对策。据外媒15日报道，欧洲各国敦促公民离开伊朗，并开始撤离使领馆工作人员。英国暂时关闭驻伊朗大使馆，法国撤离大使馆非必要员工；意大利和西班牙敦促本国公民立即离开伊朗。与欧洲不同，韩国通常在紧急情况下最后撤离使领馆员工。韩国政府已针对伊朗全境发布三级旅行警报，即“建议离境”。除使领馆员工及其家属外，目前伊朗境内共有70多名韩国公民，多数已在当地定居，不少与当地人结婚。使领馆每天与侨胞联系，确认其安全情况。本月13日，韩国外交部第二次官金珍我主持召开会议，研究包括撤侨在内的各种可能性并制定相关计划。据悉，目前伊朗境内的反政府示威和流血镇压局势有所缓和，最坏的情况已经结束。相较伊朗内部局势，美国的行动或将成为韩国作出撤侨决定的关键因素。美国总统特朗普年初下令袭击委内瑞拉，近日又持续就伊朗局势发表意见，局势错综复杂。特朗普当地时间13日在社交平台“真实社交（Truth Social）”上发帖称，由于伊朗对示威人群进行血腥镇压，已取消与伊朗政府的所有会议；14日又再次发帖称，伊朗已停止杀伤活动。另有报道称，美国在中东地区的最大基地乌代德空军基地已收到撤离建议。分析认为，此举是为了应对伊朗的报复性打击，这意味着美国即将采取行动。鉴于美国对伊朗的行动最终取决于特朗普，且难以作出准确预测，预计韩国政府将继续密切关注美国动向，并研究撤侨等进一步措施。