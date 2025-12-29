韩国持股10%的巴拿马铜矿未来处理计划预计6月公布 目前停运

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：以韩国公共机构部分资金投资为基础推进、目前处于暂停状态的巴拿马铜矿处理方案预计将于今年上半年公布。巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺在当地时间15日举行的每周例行记者会上表示，预计将于今年6月公布未来如何处理 Minera Panama 事宜，政府也将适时公开相关决定。从 Minera Panama 的股权结构来看，由加拿大企业第一量子矿业公司（FQM）持有90%，由韩国矿害矿业公团持有10%。该公司在开发位于巴拿马首都巴拿马城西部多诺索地区、面积达130平方公里的铜矿项目（Cobre Panama ）过程中，因巴拿马最高法院2022年11月裁定政府与企业之间的合同法违宪，以及巴拿马贸易与工业部2023年下达矿山活动中止通知等原因，暂停与该矿山相关的开采和商业活动。当地居民长期主张，围绕世界最大规模的露天铜矿项目，其生命权、健康权等基本权利受到侵害。在矿山面临关闭危机之际，Minera Panama 曾推行特别自愿离职计划，将员工人数从原来的约7000人减少至1000至2000人左右。巴拿马当地媒体《La Prensa Panama》报道称，巴拿马当局认为，储量高达21.43亿吨、为巴拿马最大且跻身全球前十的铜矿暂停运营，已对国家经济造成不利影响。此前，韩国也在去年9月接待到访首尔的巴拿马外交部长时表示，希望对两国经济具有重要意义的 Cobre Panama 铜矿项目能重新启动。