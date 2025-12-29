韩国钢铁和机械出口竞争力下降 汽车和半导体有所提升

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：最近7年，韩国主要出口商品中钢铁和机械的竞争力有所下降，而汽车和半导体的竞争力则有所提升。韩国银行（央行）16日发布的《主要商品出口竞争力评估》报告显示，去年，在美国加征关税、贸易环境恶化的情况下，韩国出口仍增长3.8%，首次突破7000亿美元大关。报告指出，尽管出口成绩斐然，但韩国出口在全球所占份额自2018年以来持续下降。央行为研讨出口份额下降原因，对2018年至2024年主要出口产品的市场竞争力进行了评估。分析结果显示，钢铁和机械品的市场竞争力自2018年起呈下降趋势。钢铁方面，由于21世纪10年代中期中国生产设备扩张以及房地产市场低迷导致供过于求，中国低价产品涌入全球市场；机械产品则因中国以低价出口通用机械，削弱了韩国产品的竞争力。同期，由于海外市场的产量增加，汽车的市场竞争力有所下降，但产品竞争力却显著提升。这得益于21世纪10年代末期推出高端汽车品牌并持续提升产品质量，同时积极开发电动车平台，从而在2022年至2024年强化了电动车的竞争力。在半导体方面，韩国存储器企业率先开发并实现 HBM（高带宽存储器）、DDR5 等高附加值产品的商业化，大幅提高了产品竞争力。央行在报告中指出，对于钢铁等竞争力下滑的产品，需通过目前正在推进的结构调整，重点推进技术发展并向高附加值产品转型；而半导体和汽车等领域则需通过研发支持与技术安全来巩固优势地位。为应对保护主义强化，政府应扩大自由贸易协定（FTA）等贸易网络，降低通商成本，提升企业的市场竞争力。