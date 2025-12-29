韩国国会将第二次特检法提上议程 在野党党首绝食抗议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国会全体会议15日将《第二次综合特检法》提上议程，该法案全称为《关于任命特别检察官查明尹锡悦、金建希内乱、外患及垄断国政行为真相的法案》。《第二次综合特检法》旨在进一步查明此前三大特检（内乱、金建希和蔡上兵特检）在调查中未发现的疑点，由共同民主党主导提出。特检候选人由共同民主党和祖国革新党各推荐1人，调查时间最长170天，其中包括准备时间20天。调查人员由1名特检、5名特检助理、15名派遣检察官、100名特别调查官、130名派遣公务员组成。特检组的调查预计将持续至6月的地方选举。共同民主党议员李胜润强调了第二次特检的必要性。他表示，三大特检因受限于调查期限，未能彻底完成调查，在调查过程中发现新的犯罪嫌疑时，也难以启动调查。反对第二次特检的国民力量党和改革新党按计划启动了冗长辩论。改革新党党鞭千河岚进行了近19个小时的辩论。千河岚主张，第二次特检不过是老调重弹，应该通过统一教和公推献金特检调查当权者的非法行为。共同民主党则强调第二次特检的必要性，认为要根除内乱余党，必须再次进行特检。该党计划进行投票强制结束冗长辩论，然后处理第二次特检法案。国民力量党党首张东赫开始绝食抗议。张东赫指出，第二次特检是“执政党的选举阴谋”，并表示将继续绝食，直到针对公推献金和统一教勾结嫌疑的特检得到贯彻。他还提议与李在明总统举行领袖会谈，要求改变国家施政方向。