Coupang 积极游说美国国会 获政界声援

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：美国国会和政府接连表态声援 Coupang，为 Coupang 事件增添新变数。Coupang 全球政策首席执行官罗伯·波特去年10月强调，Coupang 是名列财富150强排行榜的美国科技企业，已成为美国商品的主要出口渠道，是名副其实的“美国企业”。尽管 Coupang 总销售的逾九成来自韩国，但公司却在美国大力展开游说活动。数据显示，过去5年 Coupang 母公司 Coupang INC. 用于游说美国国会的资金高达158亿韩元。公司积极运用了曾在特朗普第一任期担任白宫秘书的波特的人脉。另经证实，Coupang 去年向众议员阿德里安·史密斯捐款5000美元，这是美国法律规定的最高金额。近期，阿德里安·史密斯在众议院听证会上批评韩国政府攻击 Coupang。共和党众议员卡罗尔·米勒本月13日出席 Coupang 临时董事长哈罗德·罗杰斯举办的晚宴。她也在众议院听证会上表示，韩国政府正对 Coupang 的两名美国籍高层进行“政治猎巫”。根据游说报告，Coupang 通过聘用美国国会前助理的当地律所展开全方位的游说活动。美国国会人士近日与韩国通商交涉本部长会晤时也就 Coupang 问题表达了不满。青瓦台发表声明称，不宜将 Coupang 事件过度解读为韩美间外交贸易问题。