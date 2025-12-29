IMF报告：韩国美元敞口达外汇市场交易量约25倍

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：国际机构分析指出，韩国存在外汇风险的美元资产对外汇市场规模比率过高。根据国际货币基金组织（IMF）的《全球金融稳定报告》，韩国被归类为美元敞口对外汇市场规模比率较高的国家。该结论根据国际货币基金组织去年10月发布的“美元敞口对外汇市场规模（月度交易量）比率”得出。该指标用于衡量各国及地区外汇市场对汇率风险的承受能力。根据报告，韩国的美元敞口是外汇市场交易量的约25倍，与加拿大、挪威相似。挪威是海外投资较多的国家之一。台湾是美元敞口对外汇市场规模比率最高的地区，约为45倍。台湾的美元资产规模与韩国相似，但其外汇市场更小。日本是美元资产绝对值最大的国家，但其外汇市场也较大，因此比率低于20倍。德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、奥地利等欧洲主要国家的比率仅为一位数。国际货币基金组织指出，部分国家及地区的美元敞口相较其外汇市场深度过大，存在失衡问题。国际货币基金组织还指出，暴露在风险之下的全球投资者存在集中展开对冲操作的可能性。这意味着美元敞口较大市场的波动性或进一步扩大。上述分析显示，在全球金融市场不确定性上升的情况下，韩国抵抗汇率波动的能力较弱。近期韩国国民年金正式展开战略性外汇对冲操作，以提前管理相关风险。