SK会长崔泰源：韩国经济增长动能弱化 政策范式须改变

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：大韩商工会议所会长、SK集团会长崔泰源指出，韩国经济动能正从结构上弱化，有必要将经济政策重心转向增长，并采取基于人工智能的新增长战略。崔泰源做客18日播出的KBS电视1台《周日诊断LIVE》时表示，停止增长的经济就好比刹车的自行车，很难重新出发；韩国经济正处于增长动能弱化的状态。崔泰源指出，韩国经济增长率以每5年约1.2个百分点的速度放缓，目前潜在增长率仅为约1.9%，实际增长率更是只有1%左右。实际增长率低于潜在增长率意味着潜能尚在，但是政策和行动未能将其转化为实际成果。崔泰源还指出，若经济增长放缓的现象长期持续，青年的不满和脱轨将加剧；随着可分配资源的减少，社会矛盾也将激化，民主主义的可持续性将受到威胁。崔泰源就企业经营环境表示，阶段式监管措施会打击企业的发展意愿。若企业壮大后所面临的监管和风险反而大于果实，那么将会选择维持现状。崔泰源指出，投资决定根据对收益和风险的权衡估算作出，刑事处罚是超出企业可承受、可估算范围的风险，相关问题有必要予以解决。崔泰源提出，应通过与日本合作，摸索新增长道路。他表示，韩日两国只需建立类似欧盟《申根协定》的统一签证制度，便可创造出约3万亿韩元的附加价值。若把两国视作一个经济共同体，将会涌现出各类新商品、产生协同效应。崔泰源认为，人工智能是下一代增长动能。人工智能不只是单纯的技术进步，而是有如从石器时代到铁器时代的文明变迁。崔泰源提出了提升韩国人工智能竞争力的三大核心课题，分别是构建国际水平的人工智能基础设施、打造人工智能初创企业生态系统、建立概念验证（Proof of Concept）扶持体系。崔泰源强调，使用范围仅限于韩国的人工智能基础设施存在局限性，必须以全球性基础设施为目标，才能实现人工智能产业的可持续发展和投资。