拒绝维持生命治疗 韩国签署尊严死文件人数突破320万

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：截至去年，韩国签署拒绝维持生命治疗文件的人数超过320万。据韩国国立维持生命医疗管理机构数据，截至去年12月，签署“事前维持生命治疗意向书”的人数达320.1958万。其中男性107.9173万、女性212.2785万，女性约为男性的两倍。按照年龄划分，70岁至79岁人群最多，为124.6047万；其次是65岁至69岁人群（56.3863万）、80岁及以上（56.3655万）。65岁及以上人群总计237.3565万，占韩国65岁及以上人口的23.7%。事前维持生命医疗意向书是提前明确是否接受维持生命治疗意向的文件，年满19周岁的成年人可前往全国指定登记机构听取说明并签署文件。韩国于2018年实施《维持生命医疗决定法》（又称《尊严死法案》），并建立维持生命医疗自主决定制度，当年的登记人数为8.6万余人，此后逐年增加，2021年8月、2023年10月先后突破100万和200万，去年8月首次超过300万。另外，截至去年底，“维持生命医疗计划书”登记人数为18.5952万。“维持生命医疗计划书”由主治医生根据处于疾病晚期或临终过程的患者要求撰写。通过签署事前维持生命医疗意向书、维持生命医疗计划书、患者家属全体一致同意或两名以上家属陈述等方式，停止维持生命治疗的案例总计47.8378万起。韩国保健福祉部根据临终关怀和维持生命医疗综合计划，持续增加指定事前维持生命医疗意向书登记机构，去年登记机构数已突破800家。