李在明：扩大韩意人工智能、防务合作 共同维护世界和平

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明同到访的意大利总理梅洛尼在青瓦台举行首脑会谈和联合媒体发布会。李在明在联合媒体声明中表示，韩国和意大利于前年迎来建交140周年，是交往历史悠久的友好国家。双方在会谈上商定，推动两国关系朝符合战略伙伴这一定位的、面向未来的方向发展。李在明表示，两国将进一步扩大事关国家未来发展的科学领域合作，通过扶持基础应用领域的共同研究，不断发掘优秀研究人员，将合作领域扩大至人工智能、航空航天等尖端产业。李在明强调，在防务领域，两国将立足于各自优势，实现互补性合作。李在明表示，两国将进一步扩大贸易领域合作，使之符合两国经济规模和品牌影响力。为此，双方商定举办两国企业共同参与的韩国-意大利商务论坛，并将之打造为创造新机会的渠道，以及解决企业困难的咨询窗口。李在明还表示，双方将通过丰富的文化交流活动增进两国国民友谊。下月，冬奥会将在位于意大利北部的米兰和科尔蒂纳举行。李在明呼吁梅洛尼对韩国选手及国民的安全予以特别关注，并对梅洛尼承诺将亲自访问韩国选手村表示感谢。李在明强调，韩国和意大利是在国际舞台上共享相同价值、共同应对全球性挑战的友好国家。两国将继续保持密切合作，为世界和平与稳定作出贡献。李在明表示，两国将为缓解韩半岛紧张局势而努力，共同维护世界和平。李在明强调，此次会谈再次确认了韩国和意大利作为长期友好、共享相同价值的友好国家以及战略伙伴，对彼此具有重要意义，双方并就未来关系发展方向进行了坦诚交流。他表示，自己的务实主义施政理念与梅洛尼的改革精神，在重视民生和经济增长方面不谋而合。李在明表示，将全力推进后续措施，确保两国合作能够让两国国民的日常生活更加富饶。感谢梅洛尼发出国事访问邀请，并期盼在不久的将来访问意大利，继续展开建设性交流、打造实质性成果。