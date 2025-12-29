韩国推进“跆拳道”南北联合申遗 3月提交申请资料

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国推进跆拳道南北联合申遗。在今年第一次世界遗产分科会议上，韩国国家遗产厅文化遗产委员会选定跆拳道为联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录下一个申报对象。国家遗产厅计划于今年3月向联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会（以下简称“非物质文化遗产委员会”）提交申报资料。北韩已申请将跆拳道列入非物质文化遗产名录。2024年3月，北韩申请将“朝鲜民主主义人民共和国传统武术跆拳道”（Taekwon-Do, traditional martial art in the Democratic People's Republic of Korea）列为非物质文化遗产，目前评审工作正在进行中。这是北韩继“阿里郎”（2014年）、“腌制辛奇”（2015年）、“摔跤”（2018年，南北联合申遗）、“平壤冷面”（2022年）、“朝鲜服饰习俗：北韩的传统知识、技术和社会习惯”（2024年）之后，第六次申报非物质文化遗产。国家遗产厅在北韩宣布申遗时曾表示，政府层面上未讨论或推进联合申遗，将根据国内相关流程予以支持。不过，据此后消息，国家遗产厅在与有关组织商讨后决定推进联合申遗。国家遗产厅在近期公布的2026年主要工作计划中也明确指出，将推进跆拳道的南北联合申遗。若申遗成功，跆拳道将成为继摔跤之后的第二项南北共同非物质文化遗产。2018年，非物质文化遗产委员会在毛里求斯首都路易港举行第13届常会，决定将南北分别申报的摔跤列入名录。委员会指出，该决定“史无前例”，具有和平与和解的意义。国家遗产厅将优先探讨今年12月南北同时列入名录的方案，根据情况还有可能研究北韩首先申报成功、韩国进行扩展申报的方案。北韩申报结果将于今年11月30日至12月5日在中国厦门举行的非物质文化遗产委员会第21届常会上揭晓。目前韩国共有23项非物质文化遗产项目，“韩纸制作”将于今年申报，“人参文化”将于2028年接受评审。