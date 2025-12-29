Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据调查，约八成以上外国人对韩国持有好感。韩国文化体育观光部于20日公布的《2025年度韩国国家形象》民调显示，对韩国持有好感的外国人占比为82.3%，同比增长3.3个百分点。这是自2018年起进行相关调查以来的最高点。外国人对韩国持有好感的比例2018年为78.7%，2019年为76.7%，2020年为78.1%，2021年为80.5%，2022年为79.3%，2023年为77.5%，2024年为79.0%。按国家和地区划分，对韩国持有好感的比例最高的国家是阿联酋，达到94.8%；其次依次为埃及（94.0%）、菲律宾（91.4%）、土耳其（90.2%）、印度（89.0%）、南非（88.8%）。据显示，英国和泰国对韩国的好感度急剧上升。其中，英国上升了9.2%，达87.4%；泰国上升了9.4%，为86.2%。英国是唯一对韩国好感度高于平均水平的欧洲国家。据调查，对韩国好感度相对较低的中国和日本去年都出现了上升势头。其中，中国增幅为3.6%，达62.8%；日本增幅为5.4%，为42.2%。文化体育观光部方面表示，2018年日本对韩国持有好感的占比仅为20.0%，最近这一比例上升至40%以上，引人关注。本次调查于去年10月1日至31日以线上方式在包括韩国在内的26个国家、16岁以上人群中进行，共1.3万人参与。但在外国人对韩国好感度调查中，韩国本国受访者500人的结果不计入统计。