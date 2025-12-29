李在明：民用无人机投放行为不可容忍 必须彻查

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：在对北韩声称的无人机投放事件展开调查之际，韩国总统李在明表示，民用无人机投放行为绝不应该发生，并要求展开彻底调查。李在明20日在青瓦台主持召开国务会议时表示，民间人士产生这样的想法令人质疑。虽然需要进一步调查，但也有传闻称国家机关可能与此有关，必须予以严厉制裁。据分析，这是李在明针对作为国家情报机关的国军情报司令部与无人机投放事件有牵连的疑惑作出的表态。李在明批评称，这不就是引发战争或所谓“预备行为”的罪行吗？这等同于向北韩地区开枪。李在明还追问了军方为何事先未能掌握无人机入侵北韩的情况。李在明向国防部长官安圭佰表示，在最尖端技术、国防力量强大的情况下，为何没能监测到无人机来回穿梭的情况？安圭佰防长对此表示，军方主要通过雷达监测，但只能看到微点，将进一步展开彻底调查。李在明表示，如果不必要地加剧紧张局势，形成南北对立的氛围，将对经济造成负面影响。他呼吁有关方面妥善处理，以免南北韩之间的信任遭到破坏。另一方面，李在明批评部分媒体在错误起诉的情况下，却对政治事件“无条件站在检方一边”，并强调，如果公共广电媒体或综合频道在审议许可过程中受到特惠，就至少要担负起最起码的公益性义务。