达沃斯论坛开幕 美国与欧洲争端引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：世界经济论坛（WEF）年会于当地时间19日在瑞士度假胜地达沃斯开幕，来自世界各地的政界人士齐聚一堂，共商全球议题。世界经济论坛年会在达沃斯举行，因此又被称为达沃斯论坛。本届年会的主题为“对话精神”，为期五天，期间将举行包括小组讨论、国家领导人特别演讲在内的200多场会议。然而，美国总统唐纳德·特朗普在开幕前两天宣布对欧洲8个国家加征关税，相较于正式议程，美国与欧洲之间的场外争端更受关注。世界经济论坛方面表示，第56届年会将有来自全球130多个国家的约3000名政界人士、企业人士及国际组织代表出席。其中65位代表是国家领导人，包括七国集团（G7）的六位成员。特朗普将派出历届规模最大的代表团，成员包括国务卿、财政部长、商务部长、能源部长以及特使史蒂夫·威特科夫。微软、英伟达、OpenAI、谷歌 DeepMind、Anthropic 和 Palantir 等美国科技企业高管也将随行。特朗普计划于21日发表演讲。外媒预测他将提及美国在能源和人工智能（AI）领域的霸权地位、乌克兰战争的结束、对委内瑞拉的军事干预以及对格陵兰岛的吞并等议题。韩国通商交涉本部长吕翰九将代表韩国政府出席达沃斯论坛，他将在全球贸易和投资会议上发表讲话。吕翰九还将与默克（Merck）、亚马逊云科技（AWS）和马士基（MAERSK）等全球主要企业负责人会面，深入探讨扩大对韩投资和加强合作的方案。