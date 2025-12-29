韩国计划下月推出“国内股市回归账户”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国计划最早于下月推出“国内股市回归账户”，鼓励投资者出售海外股票并回流国内进行长期投资，同时给予税收优惠。韩国财政经济部20日透露，作为《2026年经济发展战略》中提出的激活国内资本市场、稳定外汇市场方案的后续措施，政府将促进《租税特例限制法》以及《农渔村特别税法》的修改工作。希望重返国内市场并获得税收优惠的海外投资者必须将其持有的外国股票转移至简称 RIA 账户的“国内股市回归账户”。但这一举措仅适用于去年12月23日之前持有的海外股票。投资者将海外股票转入 RIA 账户后，必须将其出售，兑换成韩元，并投资于韩国国内股票或股票基金，投资至少要维持一年以上。如此，出售现有海外股票可享受转让所得税的减免。今年第一季度出售股票的投资者可享受100%的税收减免，第二季度可享受80%的减免，下半年可享受50%的减免。股票出售的税收优惠上限为5000万韩元。若海外股市投资者返回韩国国内市场，并通过其他账户回购海外股票，则税收优惠将相应减少。为了增加市场上的美元供应，政府还将推出一项个人“汇率波动风险对冲产品”，投资额的5%将从海外股票转让所得税中抵扣。另外，韩国国内母公司从海外子公司获得的股息将全额免税。此次修正案已作为立法草案提交国会，并计划于下月在临时国会会议上进行讨论。