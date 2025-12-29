李在明召开新年记者会：通过大转变引领国家实现大飞跃

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明21日上午在青瓦台迎宾馆举行新年记者会，发表了执政第二年的国政运营构想。李在明表示，将通过大转变引领国家实现大飞跃，并提出了增长战略和主要问题的应对方针。李在明表示，将以比去年更加沉重的责任感，忠实履行肩负的使命，致力于把今年打造为韩国大飞跃的起点。关于广域城市的合并，李在明强调这是国家生存战略，不会因政治利弊而动摇。在南北韩关系方面，李在明重申，将一贯推进缓解紧张局势的可行措施。他表示，长期敌对的关系难以立即化解，但将持续推动能够引导北方作出回应、缓和半岛紧张局势的现实举措，坚定不移地迈向和平共存与共同发展的未来。在美国与北韩对话方面，李在明表示，他将作为“领跑者”，积极发挥外交作用，力求尽快促成美北对话，并为重启南北对话创造条件。他强调，为了防止南北之间的偶发冲突，将恢复实行《9·19军事协议》，以建立政治和军事互信。李在明还就改善南北关系的战略表示，目前别说国家统一，不发生战争已属万幸，政府将竭尽全力创造能够和平共处的环境。他还表示，双方积压的不信任和敌对意识根深蒂固，难以立即消除隔阂。但将基于坚实的防御和威慑力，通过对话、沟通和协商，探索共存共荣之路。对于北韩核问题，李在明表示，无核化是理想目标，但北韩不放弃核武器是现实。因此，必须采取务实态度，既要承认现实，又要坚持理想。他还强调，停止核物质生产和运往海外，以及停止研发洲际弹道导弹技术是有意义的进展。从长远来看，应该通过谈判和核裁军朝着无核化方向发展。在韩元汇率贬值方面，李在明表示，预计一两个月后韩元兑美元汇率将回升至1400韩元左右。关于美国征收半导体关税问题，李在明表示并不十分担忧，将根据既定的方针和原则，积极进行应对。