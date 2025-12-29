韩国前总理韩德洙涉嫌参与内乱 一审被判处有期徒刑23年

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国前国务总理韩德洙因涉嫌在“12·3”紧急戒严事件中参与内乱重要任务被起诉，法院判处其有期徒刑23年。韩德洙当庭被羁押。首尔中央地方法院于21日下午2时作出一审宣判，将宣布紧急戒严的过程及其后的整体措施定性为“破坏宪法秩序的内乱”，认定韩德洙作为国务总理不仅未能加以阻止，反而在其中发挥了关键作用。法院认定，韩德洙在内乱重要任务、伪造公文、破坏总统档案以及作伪证等罪名上均成立，但对其涉嫌帮助内乱头目以及部分公诉事实作出无罪判决。法院首先认定，2024年12月3日宣布紧急戒严、占领国会和中央选举管理委员会，以及讨论对部分媒体实施断电、断水等行为，均属于内乱行为。法院指出，紧急戒严的宣布及相关戒严令未遵循宪法和法律规定的程序，其目的在于强行削弱国会职权、政党活动以及言论和出版自由。既然动用了军队和警察行使强制力，便符合《刑法》所规定的暴动行为。法院还明确表示，“12·3”事件并非自下而上的暴动，而是由最高权力者自上而下策划、具有政变性质的内乱。法庭认定，韩德洙构成从事内乱重要任务罪。法院特别指出，韩德洙在宣布紧急戒严之前主持召开国务会议以确保达到法定人数，并召开了仅具形式的国务会议。法院认为，被告人仅对宣布戒严令表示担忧，并未明确表示反对或实际采取阻止措施，反而为戒严宣布营造程序上的形式，在内乱实施过程中发挥了重要作用。此外，韩德洙作为国务总理，负有指挥和监督各部门领导人的重任，但在讨论对部分媒体停止水电供应的过程中并未加以阻止，反而与前行政安全部长官李祥敏进行磋商，其行为亦被认定为参与内乱。关于量刑，法院表示，考虑到韩德洙年事已高、无犯罪记录，以及戒严令在短时间内被解除等因素，法庭予以酌情考虑。然而，法庭指出，国务总理处于维护宪法秩序的最前线位置，却在明知内乱可能成功的情况下未加以阻止，反而参与其中。法院强调，“12·3”内乱从根本上动摇了韩国的民主主义和法治主义，其对国际信任、外交和经济的冲击是以往任何内乱事件都无法比拟的。法院还表示，被告人在事件发生后逃避责任，通过制作虚假文件和作伪证破坏司法程序，难以认定其具有反省态度。据此，法院判处前国务总理韩德洙有期徒刑23年。此前，检方曾要求判处韩德洙有期徒刑15年。