韩国 AI 基本法正式实施 业界关注监管措施影响

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国《发展人工智能与建立信任基础基本法》（以下简称“AI 基本法”）自22日起正式实施。这是全球首次实施综合性的人工智能法律。AI 基本法旨在促进人工智能的正确使用。为此，国家将在扶持人工智能业界的同时，采取措施预防对人工智能的恶意使用。扶持政策方面，科学技术信息通信部长官须每三年制定一次关于振兴人工智能产业、提升人工智能国家竞争力的基本规划；国家和地方自治团体须尊重创业者的创造精神，扶持相关产品、服务的研发工作。监管措施方面，政府须制定相关制度，将人工智能在国民生活领域的潜在风险降至最低，引导安全使用；为确保人工智能的安全性和可信性，政府还须扶持相关技术研发、教育及宣传活动。韩国业界认为，AI 基本法影响最大的三大条款是高影响力人工智能、人工智能使用标识（水印）、说明义务。高影响力人工智能指对医疗、能源、招聘、贷款审批等事关国民健康和权利的领域产生重大影响的人工智能，相关企业须在上述领域建立人工管理体系并采取安全保障措施。目前仅 L4 级及以上自动驾驶技术接受高影响力人工智能相关监管，但业界认为，随着技术的发展，被纳入监管范围的人工智能服务将迅速增加。AI 基本法还规定，使用高影响力人工智能或生成式人工智能制作的产品和服务，须向用户告知相关事实并进行标识。文化内容业界认为，若仅仅少量运用人工智能也需进行标识，恐令内容价值被低估。人工智能技术方兴未艾，监管措施便开始实施，令人工智能模型和服务研发业界关注相关条款对业务的影响。政府表示，AI基本法的重点在于推动人工智能产业发展，相关监管措施已尽量保持在最低限度。政府指出，有必要制定规范，保护社会免受深度伪造、虚假信息传播、人权侵犯等人工智能弊端的影响。不过，考虑到业界的担忧，政府将通过推迟行使事实调查权和罚款措施至少一年等方式，推动制度“软着陆”。意见指出，欧盟先于韩国制定了人工智能法，但是出于对产业竞争力的考量，决定推迟至明年实施。在这种情况下，韩国率先推行 AI 基本法有可能对技术发展形成遏制。另有意见指出，监管条款的标准不够明确。