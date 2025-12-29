韩统一部长官：推动重新开放 DMZ 和平之路

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官郑东泳近日前往江原道高城郡的“非军事区（DMZ）和平之路”，再次表示将推动封闭区段重新开放。21日，郑东泳和陆军第22师团长共同走访目前不对公众开放的 DMZ 和平之路高城A路线区段时表示，这条路是通往韩半岛和平共存的真正和平之路。基于李在明政府率先恢复信任的政策基调，将努力推动 DMZ 内部区段重新开放，恢复和平之路的原有风貌。DMZ 和平之路曾于2019年4月对外开放，然而2024年4月政府以安全状况为由，关闭了11条路线中3条（坡州、铁原、高城）DMZ 内部区段。郑东泳上月向韩国总统李在明报告，将于年内推进重新开放 DMZ 和平之路的3个区段。统一部认为，高城A区段的开放最具可行性，拟与军方、联合国军司令部展开密集磋商。不过，负责 DMZ 管理工作的联合国军司令部当天表明反对立场，预计磋商将面临困难。联合国军司令部在新闻资料中表示，鉴于安全原因，位于 DMZ 内部的三个步行区段限制出入，归联合国军司令部管辖。DMZ 出入政策和程序维持不变。郑东泳当天还访问了南北出入境事务所，视察运行情况。郑东泳表示，统一部将依据“先民后官”的原则，逐步修复南北交流合作生态系统。