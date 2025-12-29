韩国去年经济增速1.0% 第四季度负增长

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国经济去年第四季度出现负增长，全年增速止步于1.0%。根据韩国银行（央行）22日发布的2025年第四季度及全年实际国内生产总值初值，去年第四季度实际 GDP 环比下降0.3%，同比增长1.5%。支出方面，民间消费环比增长0.3%，乘用车等商品消费有所减少，医疗等服务消费则出现增长。政府支出以健康保险补贴为主，增长0.6%。投资和出口则呈现收缩趋势。建设投资因建筑建设和工程建设双双下滑而减少3.9%；设备投资则主要受运输设备影响，下降1.8%。尤其值得关注的是，此前一直支撑经济增长的净出口在第四季度转为拖累因素，拉低 GDP 0.2个百分点。出口受汽车、机械和设备的影响，减少2.1%；进口也受天然气、汽车的影响，下降1.7%。按照行业划分，农林渔业增长4.6%。制造业则受运输设备、机械及设备的影响，下滑1.5%。水电煤公用事业以电业为主下降9.2%，建筑业下滑5.0%。服务业增长0.6%。其中零售和住宿餐饮业表现低迷；金融保险、医疗卫生和社会福利则有所增长。去年全年实际 GDP 同比增长1.0%。民间消费、政府支出、出口分别增长1.3%、2.8%和4.1%；建设投资下滑9.9%，减幅为2020年以来最大。反映国民实际购买力的实际国内总收入（GDI）增长1.7%，高于实际 GDP 增速。