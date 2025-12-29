韩国55%民众计划今年增加消费 高汇率和高物价为最大风险因素

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：一项调查显示，韩国过半民众计划今年增加消费支出。收入水平对消费计划的影响较大，收入居上游60%的民众中，计划增加支出的更多；收入居下游40%的民众中，计划减少支出的更多。韩国经济人协会22日公布了委托民调机构 Mono Research 于上月面向1000名18周岁及以上国民实施的2026年国民消费支出计划调查结果。据调查，54.8%的受访者计划在去年的基础上增加消费。其中24.4%计划增加0%-5%；计划增加5%-10%和10%-15%的受访者各占13.9%。45.2%的受访者表示计划减少支出。其中13.7%计划减少0%-5%，9%计划减少5%-10%，7.3%计划减少10%-15%。民众消费计划因收入水平不同而呈现明显差异。收入居下游40%（第1、2分位）的受访者中，计划减少消费的更多；收入居上游60%（第3、4、5分位）的受访者中，计划增加消费的更多。具体来看，收入居下游20%（第1分位）的民众中，60.3%表示将减少消费；接下来依次是第2分位（50.9%）、第3分位（40.1%）、第5分位（38.7%）、第4分位（36.5%）。增加消费的最大原因是消费观念变化（生活环境、价值观变化），占比18.7%；其次是就业预期和收入增加（14.4%）、物价稳定（13.8%）。减少消费的最大原因是高物价（29.2%），其次分别是担心失业或收入下降（21.7%）、资产及其他收入减少（9.2%）。另外，44.1%的受访者表示，影响今年消费活动的最大风险因素是“高汇率和高物价持续”；接下来依次是税款和公共事业费缴纳负担增加（15.6%）、民间债务和金融动荡（12.1%）等因素。尽管过半受访者计划增加消费，但消费能力却并不乐观。41.2%的受访者表示家庭消费能力不足，仅8.3%的受访者表示消费能力充足。韩国经济人协会指出，若消费能力跟不上消费计划，或未来消费复苏仅局限于个别阶层，那么内需提振效果恐怕有限；有必要出台提高消费能力、改善低收入阶层消费条件的政策。