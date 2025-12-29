青瓦台：73名韩籍柬埔寨电诈团伙成员被遣返 规模史上最大

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：青瓦台表示， 按照总统李在明指示成立的打击跨国犯罪特别工作组强制遣返73名以柬埔寨为据点的韩国籍嫌疑人，涉案金额约486亿韩元。青瓦台发言人姜由桢22日在春秋馆举行发布会时表示，运送嫌疑人的包机将于22日晚从仁川机场出发，23日上午9时10分返回仁川机场；此次遣返行动规模为历年来最大。姜由桢介绍，此次遣返是派至柬埔寨当地的韩国专案组、国情院和当地警方经过长期坚持不懈的追踪所取得的成果。调查组锁定7个电诈园区，并于去年12月在西哈努克市、波别镇、蒙多基里省分别逮捕了51名、15名、26名电诈团伙成员。姜由桢表示，此次遣返人员中还包括了去年10月遣返失败的婚恋电诈夫妻团伙。二人利用深度伪造技术，针对104名韩国公民实施诈骗，涉案金额达120亿韩元。为逃避韩国法律制裁，二人还通过整容手术改变外貌，持续潜逃。据姜由桢介绍，遣返人员还包括针对未成年人实施性暴力后逃至柬埔寨并加入电诈团伙的在逃人员，冒充投资专家、针对初入社会青年和退休老人总计骗取149亿韩元的诈骗犯罪团伙头目，向电诈园区遭拘禁人员的国内家属勒索财物的反人伦犯罪团伙成员等。姜由桢表示，全体被遣返人员的逮捕令已签发，抵达后将迅速移交给调查机构，经调查后将其绳之以法。政府将对嫌疑人的隐匿财产追查到底，并没收违法收入。