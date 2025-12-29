韩国共同民主党和祖国革新党启动合并磋商

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国地方选举将于今年6月3日举行，共同民主党和祖国革新党着手商讨合并事宜。共同民主党党首郑清来22日在国会召开临时媒体发布会，公开向祖国革新党发出合并建议，呼吁联手参加竞选。郑清来表示，两党共同反对尹锡悦政权、携手克服“12·3”紧急戒严内乱，并在大选中齐心协力促成李在明当选，没有理由在“6·3”地方选举中各自为阵。郑清来还表示，共同民主党和祖国革新党必须顺应时代精神，为实现李在明政府成功这一共同目标而团结并进。郑清来表示，希望能迅速召开合并工作会议，静候祖国革新党的回应。郑清来21日与祖国革新党党首曹国会晤，并正式向其转达合并意向。共同民主党首席发言人朴洙贤22日在国会向媒体表示，两党党首就该问题进行了多次交流，21日下午就合并发布会的内容达成了协议。曹国在郑清来召开发布会后回应称，已召集议员大会和党务委员会会议，将就该问题听取国民和党员的意见。曹国22日在全罗北道全州最高委员会会议上表示，共同民主党的提议来之突然且事关重大，因此与最高委员进行了深入探讨。曹国强调，祖国革新党全面支持李在明政府的成功和民主党派的再次胜选，该党在上一届大选中支持了李在明。曹国表示，将遵循国民意愿，经商讨后作出决定，并及时向国民汇报。由于此次合并为两党党首率先提出，未经党内讨论，预计将在两党内部引发不小争议。