韩“黑鹰”特技飞行队将经停日本接受加油

韩国国际广播电台报道：韩国空军21日宣布，“黑鹰”特技飞行队将前往沙特阿拉伯参加下月举行的2026年世界防务展，途中经停日本。“黑鹰”特技飞行队将于28日从原州基地出发，途中经停日本冲绳那霸基地。“黑鹰”将在当地接受加油，并同日本航空自卫队“蓝色脉冲”特技飞行队举行交流活动。这是“黑鹰”首次在日本起降并加油。韩日未签署《物资劳务相互提供协定》（ACSA），因此原则上韩军无法在日本获得物资支援。此次日方依据《自卫队法》的物资租赁规定为韩军提供燃料。去年11月，“黑鹰”原定于在赴迪拜参加航空展的途中经停日本并接受加油支援，但日方发现加油对象军机T-50B曾在独岛周边空域实施飞行训练，因此叫停了加油计划。作为回应，韩国决定不参加在日本举行的自卫队音乐活动和共同搜救训练。此次两国关于“黑鹰”加油计划的磋商顺利进行。韩国国防部长官安圭佰和日本防卫大臣小泉进次郎上月26日举行电话会议，随后两国着手推进“黑鹰”在日起降计划。本月5日，韩国向日本发送了关于“黑鹰”在日本起降、穿越日本领空的武官电文。分析指出，韩日首脑恢复穿梭外交、两国关系升温，与此同时日本与中国矛盾加剧，因此对与韩国开展军事合作持更加积极的态度。日本《读卖新闻》指出，日本政府计划以此次合作为契机，积累自卫队与韩军之间的物资合作经验，为未来两国签订《物资劳务相互提供协定》营造氛围。此次计划依据《自卫队法》的物资租赁规定实施，是日本首次援引该规定为韩军加油。报道还原因多名韩国政府消息人士的话报道称，两国国防部门正就安圭佰本月29日至31日访问日本并出席韩日防长会议的方案进行最终协调。“黑鹰”特技飞行队将于下月2日抵达沙特阿拉伯利雅得，总飞行距离1.13万余公里，除日本外，还将途经菲律宾、越南、泰国、印度、阿曼等地。第三届世界防务展将于下月8日至12日在沙特阿拉伯举行，该展是中东规模最大的防务展示会。“黑鹰”特技飞行队将从9日起连续四天为全球防务企业有关人士和普通观众表演24种高难度飞行动作。