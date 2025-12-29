韩综指盘中突破5000点 收盘小幅回落至4950点

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国综合股价指数（KOSPI，简称“综指”）盘中首次突破5000点大关。22日，综指开盘上涨，上午9时30分攀升至5019.54点，刷新盘中最高纪录。当天综指收盘报4952.53点，较前一交易日上涨42.60点，涨幅0.87%。美国总统特朗普宣布取消对欧洲八国的关税计划，刺激纽约股市隔夜大涨，韩国股市也受到影响。费城半导体指数涨幅高达3.18%，带动三星电子、SK海力士等韩国国内半导体股走强；韩华航空航天等防务股则在地缘政治紧张缓和的影响下走弱。分析认为，除市场看好半导体等韩国主要产业外，韩国政府的一系列实质性减税措施也是综指盘中突破5000点的重要背景之一。为延续股市强劲势头，政府和有关部门持续出台利好市场和投资者的措施，包括提供优惠引导股民回归韩国股市、按照国际标准改革外汇和资本市场。政府还对扰乱市场行为加以严惩，同时放宽监管，允许投资者采取更激进的投资策略。去年综指累计上涨逾75%，涨幅在世界主要国家中居首；今年涨幅也已达到17%，继续领跑全球。意见认为，尽管李在明作出的“综指5000点”承诺不到一年便得以实现，但韩国股市仍处于被低估的状态。但也有分析指出，综指涨幅过度集中于半导体股，且进入今年，上涨速度尤为迅疾，技术面存在过热风险。此外，科斯达克（KOSDAQ）当天报收970.35点，较前一交易日上涨19.06点，涨幅2.00%。首尔外汇市场上，韩元对美元汇率报收1美元兑换1469.9韩元，较前一交易日上涨1.4韩元。