去年韩国入境口岸查破毒品案件数量及重量创新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国入境口岸查获毒品案件数量及重量均创新高，为躲避打击而从地方绕道入境的情况增多。韩国关税厅21日表示，去年一年，各地入境口岸总共查破毒品案件1256宗，缉毒3318公斤。与去年相比，案件数量增长46%，缉获毒品重量增长321%，双双创下历史新高。按照走私渠道来看，旅客占比最高，达50%；快递货物、国际邮件占比分别为24%、25%。去年入境口岸共查破624宗航空旅客携带走私毒品的案件，同比增长215%；缉获毒品重量增长两倍。这是旅客走私毒品案件首次超过快递货物和国际邮件。关税厅说明称，新冠疫情后旅客持续增长，加之对快递货物的检查加强，致使旅客携带走私毒品案件增加。此外，通过地方机场走私入境的情况也有所增加。去年，除仁川机场外的地方机场总计查破36宗毒品案件、缉毒87公斤。在查破案件中，仁川机场占69%、地方机场占31%，地方机场占比首次突破30%。关税厅分析指出，仁川机场通过引进最尖端安检设备、加强管理，缉毒能力得到提升；为此贩毒分子选择绕至地方机场进行走私。从缉获的毒品种类来看，可卡因大幅增多，达2602公斤；此前最多的冰毒在案件数量和重量上均有所减少。此外，氯胺酮、LSD 等麻醉和致幻毒品也增长了2倍多。来源地依次为中南美、亚洲、北美。关税厅近期组建缉毒指挥部，由关税厅厅长每周主持召开会议，以在入境口岸筑牢防线，阻止毒品入境。