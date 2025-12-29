73名在柬埔寨涉嫌网络诈骗犯罪组织成员被押解回国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：73名涉嫌在柬埔寨实施网络诈骗和劫持人质的韩国犯罪组织成员23日上午被强制押解回国。搭载这些犯罪嫌疑人的大韩航空 KE9690 航班从柬埔寨金边起飞，于当天上午9时41分左右降落至仁川国际机场。这是韩国第四次通过包机从海外大规模遣返罪犯，也是迄今为止在单一国家进行的一次规模最大的遣返行动。此前已被签发逮捕令的遣返对象在登上包机后即被逮捕。根据《国籍法》，韩国客机内部亦属韩国领土，因此可在机上执行逮捕令。嫌疑人下飞机后即被押送至警局接受调查，其涉嫌对869名韩国公民实施诈骗，涉案金额约为486亿韩元。在73名遣返人员中，70人涉嫌爱情诈骗和投资诈骗犯罪，3人则被指控劫持人质和赌博。其中还包括利用深度伪造技术从104人处骗取约120亿韩元的爱情诈骗夫妻团伙，以及冒充投资专家诈骗上班族和退休人员约194亿韩元的犯罪分子。此次抓捕和遣返罪犯行动在韩国警察厅、法务部、国家情报院和外交部组成的政府特别工作组（TF）的主导下进行。按惯例，每名嫌疑人遣返时在机上都会由两名押送人员分别坐在两侧。包机上配备医生和护士以防突发情况。仁川机场当天共部署181名警员在当地维持秩序，并动用10辆巴士和7辆商务车进行押送。