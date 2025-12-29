日帝强征受害者时隔6年零9个月二审胜诉

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：日帝强制动员受害者和遗属时隔6年零9个月在针对日本企业提起的上诉中获胜，这一事实再次凸显出强制征用受害事实难以举证以及审判长期化的问题。22日，光州高等法院在对三菱重工提起的强制动员受害损失赔偿诉讼的上诉中，判决原告部分胜诉。此次是2019年4月在光州和全南地区进行的强制动员首次集体诉讼的二审判决。该诉讼由光州和全罗南道的14名受害者及其遗属提起。诉讼称，受害者在日帝强占时期被强制带到日本，被迫在三菱重工业名古屋飞机厂等地从事劳动工作。受害者和遗属二审胜诉，目前只剩下大法院的判决，但有预测认为，实际获得损害赔偿仍遥遥无期。就以2018年大法院判决为例，部分受害者得到了损害赔偿请求权的认可，但至今仍未执行。此外，由于担心韩日关系恶化，韩国政府当时决定阻止出售日本企业的资产，而提出了由第三方代为赔偿的方式。因此，该判决的执行实际上陷入停滞。对此，遗属们担心此次审判与赔偿也会像以往一样被推迟。此外，以2018年大法院裁定三菱等日本企业负有赔偿责任后，光州和全南地区的87名受害者于2019年至2020年对11家日本企业提起共15起集体诉讼。目前，光州高等法院（二审）和光州地方法院（一审）分别有9起和5起案件在审。