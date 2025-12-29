大韩航空等5家航空公司将禁止机内使用便携式充电器

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：包括大韩航空在内的韩进集团所属5家航空公司23日表示，将自26日起全面禁止在机内使用便携式充电器。大韩航空、韩亚航空、真航空、釜山航空、首尔航空运营的韩国国内及国际航线航班内，将禁止使用便携式充电器为手机、平板电脑、笔记本电脑和相机等电子设备充电。虽然允许携带便携式充电器登机，但乘客必须遵守规定的容量和数量限制，即单个容量不超过100瓦时，每人最多携带5个。乘客在登机前，必须用绝缘胶带缠绕便携式充电器接口处，或将充电器分别放入塑料袋或独立收纳袋中，以防止短路。将充电器带入机内后，必须放在触手可及的地方，或保管在座位前口袋或前排座位下方，禁止将充电器存放于头顶行李架内。包括大韩航空在内的韩进集团所属5家航空公司计划通过其官方网站、手机应用程序、机场值机柜台及短信通知等方式告知乘客相关规定，并计划在登机口及机内持续进行广播，以减少乘客的不便。近期，由于便携式充电器内置锂离子电池引发的机内火灾事故持续发生，国内外航空公司出于安全考量，正在加强对便携式充电器的监管。易斯达航空自去年10月起试行了为期三个月的机内禁止使用便携式充电器措施，并于今年起正式实施。济州航空也自本月22日起全面禁止使用充电器。大韩航空相关人士表示，此次全面禁止在机内使用充电器是确保飞机安全运行的必要措施，亟需乘客的配合。韩进集团旗下各航空公司将全力以赴，确保旅客安全、舒适地出行。