韩总理会见美众议员 强调 Coupang 未受差别对待

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在美国访问的韩国国务总理金民锡23日表示，韩国对 Coupang 公司不存在任何歧视，韩美两国互信程度很高，无需担心差别对待。总理室表示，金民锡当天在华盛顿与美国联邦众议员共进午餐时，针对部分议员就韩国政府如何看待 Coupang 相关问题的提问，作出了上述表态。金民锡表示，韩国不认为“佐治亚事件”是因当事人为韩国劳动者而遭受歧视；同样，韩国政府也并非因为 Coupang 是美国企业而采取相关措施。午餐会上还讨论了关键矿产供应链和造船合作等韩美关税谈判的后续措施。金民锡表示，希望通过此次访美，加快落实关税谈判的后续措施，进一步推动韩美关系稳定、持续发展。他还敦促美国议员继续在韩美同盟中发挥关键作用。议员们强调了美国国会对韩美同盟的坚定支持，并表示，希望在关键矿产供应链等经济安全和造船等各领域加强合作，并扩大韩美日合作。议员们还提及韩国企业投资所产生的积极效果，并希望韩国今后继续关注对美投资。此外，议员们还表示，目前众议院正在审议众议员金映玉（YoungKim）提出的《韩国伙伴关系法案》。该法案旨在每年最多发放1.5万个韩国专业人员签证，美方将为该法案获得通过作出努力。午餐结束后，金民锡前往韩战参战纪念碑公园献花，并访问了位于华盛顿的韩国文化院，与美国青年举行了韩国文化座谈会。金民锡在座谈会上表示，韩国文化备受关注的基础，在于近年来被人们遗忘了的“团结、友爱、家庭”等美好的价值观，并呼吁以 韩国文化为基础，向世界传播积极影响力。随后，金民锡与华盛顿地区的韩侨举行了座谈会，强调同胞第二代和第三代侨民在韩国发展进程中作出了巨大贡献。金民锡还表示，韩国总统李在明高度关注同胞社会，其访美后，在国务会议和工作报告时持续强调应致力于推动同胞社会的发展。