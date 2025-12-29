李在明取消对企划预算处长官李惠薰提名

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：25日，韩国总统李在明取消对深陷不正当申购等各类疑云的企划预算处长官候选人李惠薰的提名。这一决定在人事听证会召开还不到两天之际作出，距离李在明提名李惠薰为预算处首任长官仅28天。李在明意图任用保守派人才、组建统合政府，以实现国民团结，然而首次尝试便遇挫。青瓦台政务首席秘书官洪翼杓在当天的发布会上表示，在综合考虑社会各界意见及听证会后的国民评价后，李在明经过一番深思熟虑，决定取消对李惠薰的提名。上月28日，三次当选国会议员的保守派人士李惠薰被意外提名为企划预算处长官候选人。然而不久后李惠薰便被曝光其长子冒充未婚申购公寓、开后门入学以及其本人霸凌助理等种种问题，不仅在野党，执政党内部也对此次提名提出了批评。本月21日，李在明曾在新年媒体见面会上表示，出于公平考虑，也有必要听取李惠薰本人的解释。但人事听证会仍未能消除负面舆论。青瓦台官员承认人事考核系统存在局限性，难以全面收集保守派人士相关信息。在野党称这是一次人事“惨祸”，敦促总统亲自道歉。执政党表示尊重总统的决定，并承诺将改进人事考核系统。不过，青瓦台强调，即使李惠薰提名被取消，李在明政府仍将继续维持不问阵营、公平任用的人事政策基调。这是李在明政府成立以来，第三名失去资格的国务委员候选人。前两名分别是教育部长官候选人李镇淑、女性家族部长官候选人姜仙祐。