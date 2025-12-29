美新版《国家防务战略》称北韩对本土构成核打击威胁 然删除“无核化目标”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国政府当地时间23日发布的新版《国家防务战略》（NDS）指出，韩国在遏制北韩方面完全有能力承担“主要责任”，这也符合美国国家利益。美国国防部在上述文件中表示，在遏制北韩方面，韩国有能力在获得美国至关重要但相对有限的支持的情况下承担主要责任。国防部指出，这种力量均衡的调整有利于美军在韩半岛的态势转型，符合美国国家利益。《国家防务战略》评价称，北韩有能力使用核武器打击韩国和日本境内的目标，也对美国本土构成了现实而明确的核打击威胁。尽管北韩的常规军事力量落后，但韩国仍须警惕北韩的侵略威胁。这被解读为，基于美国总统特朗普“美国优先”的政策基调，作为盟友的韩国须加强对北常规威慑力，并投入更多的军事力量以防止北韩进行挑衅。此外，《国家防务战略》明确指出，韩国、日本乃至美国均处于北韩核打击范围内，这意味着北韩核能力较2022年有显著提升。四年前的旧版《国家防务战略》将北韩列为仅次于中国、俄罗斯的军事威胁，新版则下降一个名次，位于伊朗之后。新版《国家防务战略》还删除了旧版提出的“无核化目标”。有分析认为，这为美北对话保留了可能性。特朗普政府在新版《国家防务战略》中也多次强调了国防安全费用的分担问题。