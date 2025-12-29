越南连续第四年成为韩国第三大贸易伙伴

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国出口首次突破7000亿美元，越南为韩国第三大贸易伙伴，仅次于中国和美国。这是越南继2022年超过日本成为韩国第三大贸易伙伴之后，连续第四年保持该位置。据韩国产业通商部和韩国贸易协会26日的数据，去年韩国对越南出口628亿美元，同比增长7.6%；从越南进口318亿美元，同比增长11.7%。进出口总额从868亿美元上升至945亿美元，增长9%。这一规模仅次于排名第一的中国（2727亿美元）和第二的美国（1962亿美元），相当于对华贸易的35%、对美贸易的48%。越南于2022年首次超过日本，成为韩国第三大贸易伙伴，此后连续4年保持该位置。从去年韩国对各国及地区出口的增长率来看，越南以7.6%排名第二，仅次于人工智能芯片枢纽台湾（44.4%）。去年韩国对越南贸易实现310亿美元顺差，规模较前一年（299亿美元）增加11亿美元，仅次于韩国的最大顺差来源国美国（495亿美元）。越南曾于2022年击败美国，成为韩国的最大顺差来源国；此后连续3年排名第二。去年对越南贸易增长主要受到了半导体出口向好的推动。半导体是韩国最大的对越出口商品，去年对越出口247亿美元，同比增长36.7%。韩越贸易自1992年两国建交以来实现了飞跃式增长。建交当年两国贸易额仅为5亿美元，迄今为止已增长至约190倍。贸易商品种类也从纺织品、服装等劳动力密集型产品升级为半导体、无线通信器械等高附加值产品。2014年韩越自贸协定（FTA）签署后，两国贸易额从300亿美元猛增至945亿美元，增长2倍多；并形成了韩国向越南当地韩企工厂出口中间品、越南向韩国出口成品的结构。三星电子智能手机全球销量的50%在越南生产；公司占据当地出口总额的20%，且为当地最大的外商直接投资（FDI）来源企业。三星电子不断加大对越投资，于2022年在河内投建大型研发中心。韩国在越南经济中也占据了重要地位。据韩国贸易协会对越南统计局数据的分析，去年前11个月，韩国是越南的第二大进口来源国、第四大出口对象国。越南对韩国出口261亿美元，仅次于美国（1386亿美元）、中国（632亿美元）、欧盟（512亿美元）。越南自韩国进口544亿美元，仅次于中国（1675亿美元），高于日本（224亿美元）、美国（170亿美元）、欧盟（156亿美元）等。