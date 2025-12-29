韩54%专家：未来一段时间经济持续“1”字头低增长 今年预期值为1.8%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国内经济专家预测，未来一段时间韩国经济将持续“1”字头的低增长基调。韩国经营者总协会25日表示，根据该协会委托民调机构 Southern Post 于本月6日至18日面向全国高校经济学系100名教授实施的一项调查，54%的受访者认为，韩国经济在未来一段时间（至少截至今年）将持续“1”字头的低增长。36%的受访者预测，经济将温和复苏，自明年起实现平均“2”字头增长。6%的受访者认为，未来连“1”字头增长都很难实现。全体受访者对今年经济增速的平均预期值为1.8%，低于政府（2.0%）和国际货币基金组织（1.9%）的预期值。此外，受访者对今年韩元对美元汇率的最高预期值为1美元兑换1403韩元，最低预期值为1美元兑换1516韩元。韩元汇率持续走低的主要原因是韩美利率差（53%）和企业、个人加大对外投资致使外汇需求增长（51%）。在韩美关税谈判结果的影响方面，58%的受访者预计对美出口下降、国内投资减少等负面影响“较大”；23%的受访者认为负面影响“较小”。35%的受访者预计美国市场份额扩大、韩美同盟加强等正面影响“较大”，38%的受访者认为正面影响“较小”。大部分经济学家认为，韩国有必要加快立法，加大对半导体等核心技术泄露海外的处罚力度。87%的受访者认为立法的紧迫性强；其中72%认为紧迫性很强，15%认为较强。劳动相关问题方面，80%的受访者认为，有必要推动工作时间灵活化；80%的受访者认为有必要以职务和绩效为中心对薪资体系进行改革。另外，92%的受访者认为，人工智能的普及有助于解决韩国经济所面临的劳动力减少、生产效率下降等问题。仅有6%的受访者认为几乎没有帮助。